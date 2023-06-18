Каннонье установил рекорд среднего веса UFC по количеству значимых ударов за бой

Американский боец смешанных единоборст Джаред Каннонье установил рекорд на турнире UFC on ESPN 47.
Напомним, что предстаитель СЩА встречался в главном поединке с итальянцем Марвином Веттори. Каннонье одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
Американец нанес 241 значимый удар и установил рекорд для среднего дивизиона UFC
«После боя с Адесаньей я ставил перед собой цель поднять свой объем ударов, я эффективный ударник. И теперь у меня рекорд, больше всего значимых ударов в истории среднего веса за бой — это вклад в мой послужной список», — заявил Каннонье.
Абсолютный рекорд организации Максу Холлоуэю. В бою с Келвином Каттаром нанес оппоненту 445 значимых ударов.
источник: «Советский спорт»