«На мне пытается заработать имя, а пора боями доказывать». Махачев - о возможном реванше с Царукяном

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался относительно возможного реванша с Арманом Царукяном.

Напомним, что несколько часов назад 26-летний россиянин на турнире UFC on ESPN 47 выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы. После поединка с бразильцем Царукян вновь вызвал Махачева на бой.

«Если руководство захочет поставить его следующим, почему бы и нет? Он пытается на моём имени заработать себе имя, но я думаю, пора ему уже своими боями доказывать и самому себя раскачивать», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20 апреля 2019 года Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей в рамках турнира UFC Fight Night. Арман стал первым соперником в карьере Ислама, который смог оформить ему тейкдаун.