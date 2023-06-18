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Глава RCC прокомментировал возможность реванша между Царукяном и Махачевым

Ранее сообщалось, что Махачев заявил о готовности провести реванш с Царукяном.
18 июня 2023 11:44
автор: Александр Евграфов

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко заявил, что считает вполне возможным организацию реванша между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и восьмым номером дивизиона Арманом Царукяном.

«Я помню их первую встречу в Питере — был очень крутой и конкурентный бой. Наверное, один из самых близких поединков в карьере Ислама. С удовольствием посмотрю реванш», — цитирует Клименко «Чемпионат».

Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вызвал Ислама Махачева. Царукян победил в 20 боях в своей карьере и потерпел три поражения. У Махачева 24 победы и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что Махачев заявил о готовности провести реванш с Царукяном.

источник: Чемпионат.com
Глава RCC прокомментировал возможность реванша между Царукяном и Махачевым
Ранее сообщалось, что Махачев заявил о готовности провести реванш с Царукяном.
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