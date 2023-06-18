Монсон объявил о срыве поединка с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что его поединок с Александром Емельяненко, который должен был пройти в августе и стать последним боем в карьере американца, отменен.

«Последний бой у меня будет в конце августа в Уфе. Но не с Емельяненко. Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать деньги на нем. Они не заботились о нем как о человеке», - сказал Монсон в комментарии для «Матч ТВ».

Емельяненко провел последний поединок в мае в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен ТВ» против блогера Евгения Ершова. Александр победил, использовав болевой прием, однако многими было отмечено плохое состояние Емельяненко.