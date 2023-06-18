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Монсон объявил о срыве поединка с Александром Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств сообщил, что Емельяненко получает медицинскую помощь.
Монсон объявил о срыве поединка с Александром Емельяненко
18 июня 2023 14:54
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что его поединок с Александром Емельяненко, который должен был пройти в августе и стать последним боем в карьере американца, отменен.

«Последний бой у меня будет в конце августа в Уфе. Но не с Емельяненко. Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать деньги на нем. Они не заботились о нем как о человеке», - сказал Монсон в комментарии для «Матч ТВ».

Емельяненко провел последний поединок в мае в рамках турнира «Бойцовский клуб Рен ТВ» против блогера Евгения Ершова. Александр победил, использовав болевой прием, однако многими было отмечено плохое состояние Емельяненко.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Монсон объявил о срыве поединка с Александром Емельяненко
Монсон объявил о срыве поединка с Александром Емельяненко
Ветеран смешанных единоборств сообщил, что Емельяненко получает медицинскую помощь.
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