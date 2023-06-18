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Махачев заявил, что он круче Джонса

Объяснил почему.
Махачев заявил, что он круче Джонса
18 июня 2023 23:35
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему он должен быть на первом месте организации вне зависимости от весовых категорий, а не сильнейший тяжеловес Джон Джонс.

«Джонс не побил чемпиона — он побил парня, который недавно проиграл. А я дрался с парнем, который стоит на первом месте в рейтинге. Не знаю, у UFC своя политика — кого им выгодно поставить на первую строчку, кого они хотят раскачать, то они и делают», - приводит Sport24.ru слова Махачева.

Ислам сравнивает свою победу над австралийцем Алексом Волкановски решением судей, и Джонса - над Сирилом Ганом удушением.

источник: Sport24.ru
Махачев заявил, что он круче Джонса
Махачев заявил, что он круче Джонса
Объяснил почему.
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