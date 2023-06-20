Лига Bellator попросила помолиться за бойца Ленсиони, с которым произошел несчастный случай

Лига смешанных единоборств Bellator призвала болельщиков помолиться за состояние здоровья бойца полусреднего веса Криса Ленсиони.

«Мы знаем о текущем состоянии здоровья Криса Ленсиони и внимательно следим за ситуацией. Просим вам помолиться за Криса и его семью, пока он проходит процесс восстановления», - говорится в заялении представителя Bellator для MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что Ленсиони получил серьезную травму из-за несчастного случая во время тренировки. При этом отмечалось, что Ленсиони находится в сознании и контактирует с близкими.

На счету Ленсиони 14 поединков, в 11 из которых он одержал победу.