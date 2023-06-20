В UFC анонсировали поединок бывшего чемпиона в двух весовых категориях

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо проведет следующий поединок против эквадорца Марлона Вера, сообщил глава промоушена Дана Уайт.
Оба бойца проиграли свои предыдущие поединки. Сехудо в мае проиграл раздельным решением судей чемпиону UFC Алджамейну Стерлингу, а Вера прервал победную серию из четырех поединков, уступив единогласным решением судей Кори Сэндхагену.
Предполагается, что поединок состоится в рамках турнира UFC 292, который пройдет 19 августа в Бостоне.
источник: UFC.com