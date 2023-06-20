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Грассо возглавила рейтинг UFC среди женщин после исключения Аманды Нуньес

Бывшая чемпионка легчайшего дивизиона покинула ростер бойцов промоушена.
20 июня 2023 15:39
автор: Александр Евграфов

Действующая чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо возглавила рейтинг лучших бойцов среди женщин UFC вне зависимости от категории.

Это произошло после исключения из рейтинга бразильянки Аманды Нуньес, которая выступала в промоушене с 2013 года. На счету Нуньес 23 победы и 5 поражений.

Нуньес объявила о завершении карьеры после победы над Ирен Алданой (14-7) единогласным решением судей в июне на турнире UFC 289 в Ванкувере.

У Грассо 16 побед и три поражения. В марте этого года она победила Валентину Шевченко, отобрав у нее титул чемпионки.

источник: UFC.com
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