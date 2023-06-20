Боец Bellator Ленсиони пережил остановку сердца во время тренировки

Боец смешанных единоборств Крис Ленсиони перенес во время тренировки остановку сердца, сообщила его жена Марка в социальных сетях, опровергнув информацию о том, что Ленсиони получил серьезную травму.

«8 июня, во время тренировки Криса, у него случилась остановка сердца. Спортсмены в зале быстро среагировали и позвонили в 911, сделав все возможное, чтобы сохранить жизнь, пока не прибыли врачи. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Будем благодарны, если вы помолитесь за нас. Мы находимся в неизвестности и живем от дня к дню», - говорится в сообщении.

По словам Марки, состояние Криса не позволяет делать прогнозы о динамике.

На счету Ленсиони 14 поединков, в 11 из которых он одержал победу. В августе боец должен был провести очередной поединок, но теперь он скорее всего будет отменен.