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Боец Bellator Ленсиони пережил остановку сердца во время тренировки

Ранее лига призвала болельщиков помолиться за бойца, не сообщив подробности случившегося.
20 июня 2023 16:00
автор: Александр Евграфов

Боец смешанных единоборств Крис Ленсиони перенес во время тренировки остановку сердца, сообщила его жена Марка в социальных сетях, опровергнув информацию о том, что Ленсиони получил серьезную травму.

«8 июня, во время тренировки Криса, у него случилась остановка сердца. Спортсмены в зале быстро среагировали и позвонили в 911, сделав все возможное, чтобы сохранить жизнь, пока не прибыли врачи. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Будем благодарны, если вы помолитесь за нас. Мы находимся в неизвестности и живем от дня к дню», - говорится в сообщении.

По словам Марки, состояние Криса не позволяет делать прогнозы о динамике.

На счету Ленсиони 14 поединков, в 11 из которых он одержал победу. В августе боец должен был провести очередной поединок, но теперь он скорее всего будет отменен.

источник: «Советский спорт»
Боец Bellator Ленсиони пережил остановку сердца во время тренировки
Ранее лига призвала болельщиков помолиться за бойца, не сообщив подробности случившегося.
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