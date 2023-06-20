Царукян рассказал, как проводил спарринги с Порье

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян рассказал о спаррингах с Дастином Порье. По словам Царукяна, он спарринговал с Порье перед его боем с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я правда проводил спарринги с Порье, когда он готовился к бою против Хабиба. Они знали, что я тоже борец. Что сказать? Я спарринговал с ним пару раз, он неплох. Знаешь, не хочу слишком много болтать, но моя борьба намного лучше», - приводит слова Царукяна BJPenn.

Порье уступил Хабибу в титульном поединке.

Следующий боя Дастин проведет против Джастина Гэтжи на турнире UFC 291.