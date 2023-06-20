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Царукян заявил, что у Макгрегора лодка, а не яхта

Арман высказался о планах на карьеру.
20 июня 2023 23:33
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян рассказал о планах на карьеру.

«Я очень мотивирован, чтобы стать чемпионом. Я хотел бы зарабатывать в UFC кучу денег, чтобы потом отдыхать на своей яхте. Не как у Макгрегора. У него не яхта, у него лодка. А я хочу настоящую яхту на сотню метров длиной и частный самолёт», — сказал Царукян в интервью The Schmo.

Царукян провел в смешанных единоборствах 23 боя, одержав в них 20 побед.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года.

источник: «Советский спорт»
Царукян заявил, что у Макгрегора лодка, а не яхта
Арман высказался о планах на карьеру.
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