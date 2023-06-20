Царукян заявил, что у Макгрегора лодка, а не яхта

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян рассказал о планах на карьеру.

«Я очень мотивирован, чтобы стать чемпионом. Я хотел бы зарабатывать в UFC кучу денег, чтобы потом отдыхать на своей яхте. Не как у Макгрегора. У него не яхта, у него лодка. А я хочу настоящую яхту на сотню метров длиной и частный самолёт», — сказал Царукян в интервью The Schmo.

Царукян провел в смешанных единоборствах 23 боя, одержав в них 20 побед.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года.