Немков возглавил рейтинг Bellator среди всех весовых категорий 

Российский боец ММА Вадим Немков занял первое место в рейтинге атлетов Bellator, учитывая все весовые категории. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Сообщается, что в данный момент 31-летний спортсмен является лидером рейтинга американской спортивной организации вне зависимости от весовых категорий. На второй позиции находится бразильский боец Патрисиу «Питбуль» Фрейри. Замыкает тройку лучших украинский спортсмен Ярослав Амосов.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 июня на турнире Bellator 297 в главном бою вечера Немков одержал победу над кубинским атлетом Йоэлем Ромеро единогласным решением судей. Всего за карьеру в ММА россиянин провел 18 поединков, одержал 16 побед и потерпел два поражения.