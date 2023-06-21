ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Железнякова прокомментировала подписание контракта с UFC 

По словам 27-летней девушки, сделка мотивировала ее на дальнейшие выступления. 
21 июня 2023 10:27
автор: Глеб Шевяков

Российский боец ММА Дарья Железнякова поделилась впечатлениями от заключения соглашения с UFC.

«Эмоции самые яркие, самые приятные. Когда мне сказали, что я подписана в UFC, я почувствовала себя самым счастливым человеком. Когда я узнала, что меня подписали в UFC, у меня появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100%», — приводит слова Железняковой «Чемпионат».

Добавим, что на профессиональном уровне в ММА Железнякова приняла участие в девяти боях, одержала восемь побед и потерпела одно поражение. Она дебютировала в смешанных боевых единоборствах в 2019 году и являлась чемпионкой Open FC.

источник: Чемпионат.com
Железнякова прокомментировала подписание контракта с UFC 
По словам 27-летней девушки, сделка мотивировала ее на дальнейшие выступления. 
21.06.2023 10:27
ММА
автор: Глеб Шевяков
Немков возглавил рейтинг Bellator среди всех весовых категорий 
Немков возглавил рейтинг Bellator среди всех весовых категорий 
Ранее россиянин защитил титула чемпиона в полутяжелом весе, одолев Йоэля Ромеро.
21.06.2023 08:28
ММА
автор: Глеб Шевяков
Царукян заявил, что у Макгрегора лодка, а не яхта
Арман высказался о планах на карьеру.
20.06.2023 23:33
ММА
автор: Александр Кожевников
Бой с участием Чимаева может стать соглавным на турнире UFC в Абу-Даби
Бой с участием Чимаева может стать соглавным на турнире UFC в Абу-Даби
Ивент организуют 21 октября.
20.06.2023 23:02
ММА
автор: Артур Гичунцев
Боец PFL Куниев был отстранен на один год
Спортсмен провалил допинг-тест.
20.06.2023 22:42
ММА
автор: Александр Кожевников
Царукян рассказал, как проводил спарринги с Порье
Спарринги были перед боем с Хабибом.
20.06.2023 20:59
ММА
автор: Александр Кожевников
«Этот парень очень крут»: тренер Оливейры вспомнил о поражении от Махачева
Россиянин решил все вопросы во втором раунде.
20.06.2023 19:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
В команде Чимаева рассказали, когда боец может вернуться в октагон
Чимаев не дрался с сентября.
20.06.2023 17:34
ММА
автор: Александр Кожевников
Боец Bellator Ленсиони пережил остановку сердца во время тренировки
Боец Bellator Ленсиони пережил остановку сердца во время тренировки
Ранее лига призвала болельщиков помолиться за бойца, не сообщив подробности случившегося.
20.06.2023 16:00
ММА
автор: Александр Евграфов
Грассо возглавила рейтинг UFC среди женщин после исключения Аманды Нуньес
Бывшая чемпионка легчайшего дивизиона покинула ростер бойцов промоушена.
20.06.2023 15:39
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.