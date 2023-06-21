Железнякова прокомментировала подписание контракта с UFC 

Российский боец ММА Дарья Железнякова поделилась впечатлениями от заключения соглашения с UFC.

«Эмоции самые яркие, самые приятные. Когда мне сказали, что я подписана в UFC, я почувствовала себя самым счастливым человеком. Когда я узнала, что меня подписали в UFC, у меня появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100%», — приводит слова Железняковой «Чемпионат».

Добавим, что на профессиональном уровне в ММА Железнякова приняла участие в девяти боях, одержала восемь побед и потерпела одно поражение. Она дебютировала в смешанных боевых единоборствах в 2019 году и являлась чемпионкой Open FC.