Немков заявил, что, если перейдет в UFC, то будет выступать в тяжелом весе

Российский боец, чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, при каких условиях перейдет в UFC.

«С моими возможностями и данными у UFC можно попросить хороший чек — чтобы за каждый бой миллиончик падал. Если я перейду в UFC, то лучше драться в тяжелом весе, потому что после каждой сгонки у меня какие-то косяки начинают вылазить», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Немкова.

Напомним, что 31-летний россиянин выступает в полутяжелом весе, за карьеру в ММА он одержал 17 боев и потерпел два поражения.

В своем крайнем бою Вадим 16 июня единогласным решение судей победил кубинца Йоэля Ромеро на Bellator 297.