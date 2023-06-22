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Чимаева сфотографировали в октагоне со Златаном Ибрагимовичем

Шведский футболист никогда не скрывал своей симпатии к ММА.
22 июня 2023 22:50
автор: Артур Гичунцев

Звезда UFC Хамзат Чимаев опубликовал совместный снимок с одним из лучших футболистов в истории шведского футбола, Златаном Ибрагимовичем.

На фотографии спортсмены держат игровую футболку «Милана», последнего клуба в карьере знаменитого форварда. Судя по всему, кадр был сделан в бойцовском клубе.

Соцсеть Хамзата Чимаева

Напомним, Ибрагимович никогда не скрывал своей симпатии к смешанным единоборствам. В одном из интервью футболист признался, что следит за турнирами UFC.

Что касается Чимаева, то он является уроженцем Чечни, но представляет Швецию. В послужном списке бойца 12 побед и ни одного поражения.

Чимаева сфотографировали в октагоне со Златаном Ибрагимовичем
Шведский футболист никогда не скрывал своей симпатии к ММА.
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