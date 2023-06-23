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Малыхин бросил вызов Ренье де Риддеру после завоевания титула One в тяжелом весе

Спортсмен владеет двумя поясами организации.
23 июня 2023 19:15
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхина выступил с заявлением после завоевания титула One в тяжелом весе.

Напомним, что 35-летний спортсмен победил канадца Арджана Бхуллара техническим нокаутом в третьем раунде. Бой прошел в Бангкоке.

До этого Малыхин также обладал титулом в полутяжелом весе.

«Де Риддер, октябрь, приходи. Он сказал, что мои титулы и пояса — фейк. Твой пояс — фейк. Я иду за тобой. Мне нужен третий титул», — заявил Анатолий после поединок.

Добавим, что де Риддер является действующим чемпионом One в среднем весе.

источник: «Советский спорт»
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