Малыхин бросил вызов Ренье де Риддеру после завоевания титула One в тяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхина выступил с заявлением после завоевания титула One в тяжелом весе.

Напомним, что 35-летний спортсмен победил канадца Арджана Бхуллара техническим нокаутом в третьем раунде. Бой прошел в Бангкоке.

До этого Малыхин также обладал титулом в полутяжелом весе.

«Де Риддер, октябрь, приходи. Он сказал, что мои титулы и пояса — фейк. Твой пояс — фейк. Я иду за тобой. Мне нужен третий титул», — заявил Анатолий после поединок.

Добавим, что де Риддер является действующим чемпионом One в среднем весе.