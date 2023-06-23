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На турнире ACA YE 37 в главном бою Евгений Бондарев заменит Михаила Погодина

На турнире ACA YE 37 в главном бою Евгений Бондарев заменит Михаила Погодина
23 июня 2023 19:40
автор: Сергей Иванов
автор фото: RED ARENA

Мировая лига смешанных единоборств ACA проведет турнир ACA Young Eagles 37 в игорной зоне «Красная Поляна» 30 июня. Грандиозное спортивное шоу пройдет на площадке для спортивно-зрелищных событий RED ARENA.

В главном бою вечера Калыбек Арзыкул должен был встретиться с Михаилом Погодиным. Однако, последний не сможет выйти в октагон из-за травмы связок колена. Вместо Погодина соперником Арзыкула станет Евгений Бондарев. Это настоящий ветеран смешанных боев, за плечами которого свыше 25 профессиональных поединков. В последней схватке Евгений одержал победу над оппонентом всего за 45 секунд.

В со-главном бою вечера сойдутся представители тяжелого дивизиона. Устрашающий своей ударной мощью белорус Марсель Сычев встретит в клетке Шадида Рашидова из Краснодара. Также, в главном карде зрителей ожидает очень интригующее противостояние в полулегком весе, в котором сойдутся два ярко выраженных нокаутера с 90%-ной статистикой финишей. Это Орца Сайдулаев и Исмаил Келеметов.

Источник фото: RED ARENA

Гостей турнира ждет 16 ярких боев с участием ведущих спортсменов организации и самой перспективной молодежи страны.

АСА – крупнейшая лига смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером профессиональных бойцов. Турниры серии Young Eagles – это лучшая бойцовская селекционная площадка в мире, на которой начинаются карьеры самых талантливых и перспективных молодых бойцов.

Прямая трансляция турниров пройдет на федеральном канале МАТЧ ТВ. А трансляция по системе PPV будет доступна в 100 стран мира.

источник: «Советский спорт»
На турнире ACA YE 37 в главном бою Евгений Бондарев заменит Михаила Погодина
На турнире ACA YE 37 в главном бою Евгений Бондарев заменит Михаила Погодина
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