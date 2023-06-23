Дацик проиграл Жасланову решением судей на турнире в Казахстане

Российский боец ММА Вячеслав Дацик проиграл казахстанскому спортсмену Галымжану Жасланову в поединке на кросс-турнире промоушенов Ural Fighting Championship (Ural FC) и Naiza.

Схватка по правилам поп-MMA (бокс в перчатках для смешанных единоборств) продлилась все три раунда и закончилась поражением россиянина решением большинства судей – 28:30, 28:28, 28:29.

В апреле Дацик проиграл американцу Кевину Джонсону в поединке по правилам бокса, который состоялся спустя всего шесть дней после предыдущего боя Дацика. Тот проходил в рамках второго турнира Ural FC в Самаре по правилам кикбоксинга. В нем Дацик нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса из Бразилии.