«Хотел бы четвертый раунд, конечно». Дацик – после поражения от Жасланова

Вячеслав Дацик поделился эмоциями от поединка с Галымжаном Жаслановым из Казахстана.

Напомним, что российский боец уступил сопернику на турнире Ural FC и Naiza. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Жасланова решением большинства судей.

«Хотел бы четвертый раунд, конечно. Порубились немного, хорошо получилось», – заявил Дацик после боя.

В апреле Вячеслав проиграл американцу Кевину Джонсону в поединке по правилам бокса, который состоялся спустя всего шесть дней после предыдущего боя россиянина.