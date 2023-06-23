Россиянин Шамилов проиграл Ермекову в поединке за пояса Ural FC и Naiza в среднем весе

Российский боец Руслан Шамилов проиграл казаху Даурену Ермекову в главном поединке кросс-турнира промоушенов Ural Fighting Championship (Ural FC) и Naiza.

Но кону поединка были чемпионские пояса в среднем весе двух организаций. Ими владел россиянин.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Ермекова единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее на этом же турнире российский боец ММА Вячеслав Дацик проиграл казахстанскому спортсмену Галымжану Жасланову.