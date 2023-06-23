ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Россиянин Шамилов проиграл Ермекову в поединке за пояса Ural FC и Naiza в среднем весе

Поединок был главным на кросс-турнире в Алмате.
23 июня 2023 22:48
автор: Александр Евграфов

Российский боец Руслан Шамилов проиграл казаху Даурену Ермекову в главном поединке кросс-турнира промоушенов Ural Fighting Championship (Ural FC) и Naiza.

Но кону поединка были чемпионские пояса в среднем весе двух организаций. Ими владел россиянин.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Ермекова единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 50:45.

Ранее на этом же турнире российский боец ММА Вячеслав Дацик проиграл казахстанскому спортсмену Галымжану Жасланову.

источник: «Советский спорт»
Россиянин Шамилов проиграл Ермекову в поединке за пояса Ural FC и Naiza в среднем весе
Поединок был главным на кросс-турнире в Алмате.
23.06.2023 22:48
ММА
автор: Александр Евграфов
«Хотел бы четвертый раунд, конечно». Дацик – после поражения от Жасланова
Поединок состоялся на кросс-турнире двух промоушенов.
23.06.2023 22:09
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Дацик проиграл Жасланову решением судей на турнире в Казахстане
Дацик проиграл Жасланову решением судей на турнире в Казахстане
Поединок состоялся на кросс-турнире промоушенов Ural Fighting Championship (Ural FC) и Naiza.
23.06.2023 21:30
ММА
автор: Александр Евграфов
На турнире ACA YE 37 в главном бою Евгений Бондарев заменит Михаила Погодина
На турнире ACA YE 37 в главном бою Евгений Бондарев заменит Михаила Погодина
23.06.2023 19:40
ММА
автор: Сергей Иванов
Малыхин бросил вызов Ренье де Риддеру после завоевания титула One в тяжелом весе
Спортсмен владеет двумя поясами организации.
23.06.2023 19:15
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Малыхин нокаутировал Бхуллара и стал чемпионом ONE в тяжелом весе
Малыхин нокаутировал Бхуллара и стал чемпионом ONE в тяжелом весе
Турнир One Friday Fights 22 прошел в Бангкоке.
23.06.2023 18:28
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Умар Нурмагомедов высказался о поединке против Кори Сэндхагена
Бой состоится 5 августа.
23.06.2023 09:41
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чимаева сфотографировали в октагоне со Златаном Ибрагимовичем
Шведский футболист никогда не скрывал своей симпатии к ММА.
22.06.2023 22:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
Немков заявил, что, если перейдет в UFC, то будет выступать в тяжелом весе
Здоровье играет роль.
22.06.2023 19:46
ММА
автор: Максим Скороходов
Предприниматели Маск и Цукерберг намерены провести поединок в октагоне
Маск предложил встретиться в Лас-Вегасе.
22.06.2023 14:10
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.