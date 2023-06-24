В UFC объявили поединок между Сехудо и Верой

Пресс-служба UFC официально анонсировала поединок между бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо и эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок состоится 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне.

В настоящий момент Сехудо не подтвердил своего участия в турнире, поскольку испытывает проблемы с плечом.

Сехудо вернулся в октагон после перерыва, проведя боя с чемпионом в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.