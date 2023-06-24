Олейник считает, что Малыхину не стоит торопиться с переходом в UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о возможном переходе Анатолия Малыхина в UFC.

«Здесь два пути: либо дальше быть чемпионом в One FC, либо уходить в UFC. Если по нынешнему контракту всё устраивает, то на его месте я бы остался в One FC. Зачем уходить, если и так всё хорошо? Мне UFC тоже не нужен был, я туда в 37 лет подписался. Так что у Анатолия ещё куча времени. Пусть пока что наслаждается на своём Олимпе», - приводит слова Алексея Олейника «РБ Спорт».

Ранее Малыхин стал обладателем титула промоушена ONE в тяжелом весе. В титульном поединке Малыхин оказался сильнее Аржана Бхуллара. Бой был завершен победой Анатолия техническим нокаутом.

Всего на счету Малыхина 13 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 досрочных побед.