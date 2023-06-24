Чемпион UFC выразил готовность тренировать Цукерберга для поединка против Маска

Боец смешанных единоборств Джон Джонс заявил о желании подготовить Марка Цукерберга к поединку с Илоном Маском.

Ранее между американскими миллиардерами произошла перепалка в соцсетях. При этом в качестве решения конфликта было предложено провести бой в октагоне.

– Вы уже знаете, что я в команде Цукерберга! Марк, дай мне знать, если тебе нужен партнер для тренировок, – написал Джонс в социальных сетях.

Напомним, что Джонс является чемпионом UFC в тяжелом весе. Всего на счету 35-летнего спортсмена 28 проведенных поединков, в которых он одержал 27 побед (10 – нокаутом) и потерпел одно поражение.