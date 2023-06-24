Перенос июльского турнира Hardcore MMA в Москве не планируется

Перенос турнира лиги Hardcore MMA в Москве, запланированного на 1 июля, пока не планируется, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на пресс-службу Hardcore.

«Никаких ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий нет, постановления от правительства на ограничения передвижения тоже нет. Мероприятие запланировано, если будет перенос, мы заранее предупредим», - говорится в заявлении пресс-службы.

В рамках турнира запланирован поединок между россиянином Шовхалом Чурчаевым и представителем Ирана Мухаммедом «Персом» Хейбати.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и ряда других областей России введен режим контртеррористической операции, отменены массовые мероприятия.