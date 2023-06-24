Тренер Магомеда Анкалаева рассказал о следующем противнике бойца в UFC

Российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев может вернуться в октагон в октябре, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера спортсмена Сухраба Магомедова.

«На словах говорят, что в октябре в Абу-Даби, но тут может быть всё, что угодно. У нас сначала был разговор, что соперником может стать Джонни Уокер, но его поменяли на кого-то ещё. Даже не могу предположить, кто будет соперником», - цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, что в последний раз Анкалаев выходил в октагон в титульном поединке с Яном Блаховичем. Поединок завершился вничью.

В карьере Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Предыдущие десять боев Анкалаев провел без поражений.