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Глава AMC Fight Nights объявил об отмене турнира в Москве из-за введения режима КТО

Соревнования должны были состояться сегодня, 24 июня.
24 июня 2023 17:17
автор: Сергей Иванов

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил о том, что турнир организации, запланированный в Москве, был отменен.

Отметим, что соревнования в столице России должны были пройти в субботу, 24 июня. О новой дате проведения турнира будет сообщено позднее в социальных сетях.

– Друзья, это срочное сообщение для всех, кто собирался сегодня посетить турнир Fight Nights, посмотреть его по телевизору и в интернете. Из-за сложившейся ситуации провести турнир сегодня стало невозможно. Турнир перенесен», – приводит слова Гаджиева пресс-служба Fight Nights.

Напомним, что ранее на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции из-за ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина.

источник: AMC Fight Nights
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