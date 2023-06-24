Хабиб Нурмагомедов раскритиковал своего двоюродного брата Умара за плохое знание английского языка

Бывший российский боец смешанных боевых искуств Хабиб Нурмагомедова посоветовал своему двоюродному брату, действующему бойцу UFC Умару Нурмагомедову повышать уровень знания английского языка.
Отметим, что 34-летний атлет в своих соцсетях опубликовал видеоролик, в котором его сородич дает интервью британскому корреспонденту.
«Учи английский уже. Самому стыдно», — прокомментировал запись Хабиб.
Добавим, что в начале августа Умар Нурмагомедов встретится на ринге с представителем США Кори Сэндхагеном в рамках турнира UFC в Нэшвилле (США). За свою карьеру в ММА он провел 16 поединков и одержал 16 побед.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2021 году.
источник: «Советский спорт»