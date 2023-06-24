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Хабиб Нурмагомедов раскритиковал своего двоюродного брата Умара за плохое знание английского языка

Бывший чемпион UFC признался, что испытал стыд при просмотре интервью родственника.
24 июня 2023 17:18
автор: Глеб Шевяков

Бывший российский боец смешанных боевых искуств Хабиб Нурмагомедова посоветовал своему двоюродному брату, действующему бойцу UFC Умару Нурмагомедову повышать уровень знания английского языка.

Отметим, что 34-летний атлет в своих соцсетях опубликовал видеоролик, в котором его сородич дает интервью британскому корреспонденту.

«Учи английский уже. Самому стыдно», — прокомментировал запись Хабиб.

Добавим, что в начале августа Умар Нурмагомедов встретится на ринге с представителем США Кори Сэндхагеном в рамках турнира UFC в Нэшвилле (США). За свою карьеру в ММА он провел 16 поединков и одержал 16 побед.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
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