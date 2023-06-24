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Казахстанец Жумагулов проиграл Вану на турнире UFC on ABC 5

Поражение стало для казахстанца четвертым подряд.
24 июня 2023 21:30
автор: Александр Евграфов

Казахстанский боец ММА в наилегчайшем весе (до 57 кг) Жалгас Жумагулов проиграл американцу Джошуа Вану на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США).

Поединок продолжался три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей. Для Вана этот бой стал дебютным в Абсолютным бойцовском чемпионате.

Жумагулов потерпел четвертое поражение подряд. В ноябре казахстанский боец после неудачи в бою с американцем Чарльзом Джонсоном заявлял о завершении карьеры.

В главном бою турнира UFC on ABC 5 в полулегком весе (до 65 кг) грузинский боец Илия Топурия сразится с американцем Джошем Эмметтом.

источник: «Советский спорт»
Казахстанец Жумагулов проиграл Вану на турнире UFC on ABC 5
Поражение стало для казахстанца четвертым подряд.
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