Казахстанец Жумагулов проиграл Вану на турнире UFC on ABC 5

Казахстанский боец ММА в наилегчайшем весе (до 57 кг) Жалгас Жумагулов проиграл американцу Джошуа Вану на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США).

Поединок продолжался три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей. Для Вана этот бой стал дебютным в Абсолютным бойцовском чемпионате.

Жумагулов потерпел четвертое поражение подряд. В ноябре казахстанский боец после неудачи в бою с американцем Чарльзом Джонсоном заявлял о завершении карьеры.

В главном бою турнира UFC on ABC 5 в полулегком весе (до 65 кг) грузинский боец Илия Топурия сразится с американцем Джошем Эмметтом.