Илия Топурия победил Джоша Эмметта в главном бою турнира UFC on ABC 5

Грузинский проспект смешанных единоборств Илия Топурия одержал победу в поединке с американцем Джошем Эмметтом.

Бой состоялся в Джексонвилле (США) на турнире UFC on ABC 5 и являлся главным событием турнира.

Поединок продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Топурии - 50-44, 50-42, 49-45.

Для Топурии эта победа в профессиональных смешанных единоборствах стала 14-й в 14 поединках.

Джош Эмметт потерпел четвертое поражение в 22 поединках в карьере.