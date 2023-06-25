Илия Топурия победил Джоша Эмметта в главном бою турнира UFC on ABC 5

Грузинский проспект смешанных единоборств Илия Топурия одержал победу в поединке с американцем Джошем Эмметтом.
Бой состоялся в Джексонвилле (США) на турнире UFC on ABC 5 и являлся главным событием турнира.
Поединок продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Топурии - 50-44, 50-42, 49-45.
Для Топурии эта победа в профессиональных смешанных единоборствах стала 14-й в 14 поединках.
Джош Эмметт потерпел четвертое поражение в 22 поединках в карьере.
источник: «Советский спорт»