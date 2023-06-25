Илия Топурия высказался по поводу своего следующего соперника в UFC

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия ответил на вопрос о том, с кем он готов провести свой следующий поединок в полулегком дивизионе UFC.

Накануне 26-летний спортсмен одержал победу над представителем США Джошом Эмметтом единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 5, который прошел в Джексонвилле.

– Я следующий парень в очереди на бой против чемпиона – Алекса Волкановски. Я могу подождать. Если они предложат мне поединок против Макса Холлоуэя в Испании, давай сделаем это. Если нет, я буду ждать титульный бой, – цитирует Топурию MMA Junkie.

Напомним, что грузин дебютировал в UFC в октябре 2020 года. Тогда он победил американца Юссефа Залала единогласным решением на турнире в Абу-Даби. В данный момент Топурия выиграл все свои шесть поединков в промоушене.

Всего в своей профессиональной карьере грузинский боец принял участие в 14 поединках, не потерпев ни одного поражения.