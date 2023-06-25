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Топурия планирует нокаутировать Волкановски в первых раундах

Ранее грузинский боец победил Джоша Эмметта из США.
25 июня 2023 11:35
автор: Александр Кожевников

Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия высказался о потенциальном титульном поединке с Алексом Волкановски.

«Я показал вечером, что никто не способен сравниться со мной. Я думаю, все с этим согласятся. Я способен нокаутировать любого бойца в этом дивизионе. Я легко победил Эмметта. С Волкановски все будет иначе. Я планирую нокаутировать его в первом-втором раунде. Если не получится, то буду доминировать над ним все пять раундов.

Я следующий претендент на титул. Но я готов подождать», - приводит слова Топурии BJ Penn.

Топурия единогласным решением судей победил Джоша Эмметта, одержав 14 победу в 14 боях.

источник: BJ Penn
Топурия планирует нокаутировать Волкановски в первых раундах
Ранее грузинский боец победил Джоша Эмметта из США.
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