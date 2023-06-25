Жорж Сен-Пьер хочет тренировать Илона Маска к поединку с Марком Цукербергом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выразил готовность тренировать миллиардера Илона Маска к возможному поединку с Марком Цукербергом.

«Я ваш большой поклонник, и для меня было бы большой честью помочь вам и стать вашим спарринг-партнером в лагере для боя с Цукербергом», - написал бывший чемпион UFC в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Илон Маск и Марк Цукерберг в соцсетях обсудили возможное проведение поединка.

Жорж Сен-Пьер не выступал в октагоне с ноября 2017 года. При этом канадец неоднократно заявлял о готовности вернуться ради поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, однако этот бой так и не состоялся.