ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жорж Сен-Пьер хочет тренировать Илона Маска к поединку с Марком Цукербергом

Миллиардеры хотят устроить бойцовское шоу.
25 июня 2023 15:12
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выразил готовность тренировать миллиардера Илона Маска к возможному поединку с Марком Цукербергом.

«Я ваш большой поклонник, и для меня было бы большой честью помочь вам и стать вашим спарринг-партнером в лагере для боя с Цукербергом», - написал бывший чемпион UFC в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Илон Маск и Марк Цукерберг в соцсетях обсудили возможное проведение поединка.

Жорж Сен-Пьер не выступал в октагоне с ноября 2017 года. При этом канадец неоднократно заявлял о готовности вернуться ради поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, однако этот бой так и не состоялся.

источник: «Советский спорт»
Определился следующий возможный соперник Александра Шлеменко
Для россиянина предстоящий бой станет 77-м в карьере.
25.06.2023 15:40
ММА
автор: Глеб Шевяков
Жорж Сен-Пьер хочет тренировать Илона Маска к поединку с Марком Цукербергом
Миллиардеры хотят устроить бойцовское шоу.
25.06.2023 15:12
ММА
автор: Александр Кожевников
Топурия планирует нокаутировать Волкановски в первых раундах
Ранее грузинский боец победил Джоша Эмметта из США.
25.06.2023 11:35
ММА
автор: Александр Кожевников
Илия Топурия высказался по поводу своего следующего соперника в UFC
В своей карьере спортсмен не потерпел ни одного поражения.
25.06.2023 10:16
ММА
автор: Сергей Иванов
Чарльз Оливейра высоко оценил победу Топурии над Эмметтом
Бой прошел на турнире UFC on ABC 5.
25.06.2023 10:00
ММА
автор: Александр Кожевников
Илия Топурия победил Джоша Эмметта в главном бою турнира UFC on ABC 5
В своей профессиональной карьере спортсмен не потерпел ни одного поражения.
25.06.2023 08:11
ММА
автор: Александр Кожевников
Казахстанец Жумагулов проиграл Вану на турнире UFC on ABC 5
Поражение стало для казахстанца четвертым подряд.
24.06.2023 21:30
ММА
автор: Александр Евграфов
Хабиб Нурмагомедов признался, что испытал стыд при просмотре интервью брата Умара
Двоюродный брат «орла» выступает в UFC и не имеет поражений.
24.06.2023 17:18
автор: Глеб Шевяков
Глава AMC Fight Nights объявил об отмене турнира в Москве из-за введения режима КТО
Соревнования должны были состояться сегодня, 24 июня.
24.06.2023 17:17
ММА
автор: Сергей Иванов
Тренер Магомеда Анкалаева рассказал о следующем противнике бойца в UFC
Возможным местом проведения поединка будет Абу-Даби.
24.06.2023 15:24
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.