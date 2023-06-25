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Определился следующий возможный соперник Александра Шлеменко

Для россиянина предстоящий бой станет 77-м в карьере.
25 июня 2023 15:40
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко может встретится на ринге с казахстанским атлетом Дауреном Ермековым. Об этом сообщает исполнительный директор лиги Ural FC Ленар Ганеев.

«Однозначно этот бой будет интересным. Это громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — приводит слова Ганеева пресс-служба промоушена.

Сообщается, что представитель Казахстана хочет принять участие в данном поединке.

Добавим, что за свою карьеру в ММА Шлеменко провел 76 боев, одержал 61 победу и потерпел 15 поражений. На счету Ермекова 22 поединка, 17 выигрышей и пять проигрышей.

Определился следующий возможный соперник Александра Шлеменко
Для россиянина предстоящий бой станет 77-м в карьере.
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