Макгрегор обратился к своим фанатам после обвинения в изнасиловании

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании.

В СМИ сообщалось, что после четвертого матча финальной серии НБА 34-летний спортсмен напал на женщину в туалете. Якобы она сумела сбежать от Макгрегора и на следующий день обратилась к властям.

«Спасибо вам всем за поддержку. Очень ценю это. Какие дальше планы? Драться. Жду следующего боя», - приводит TMZ слова Конора.

Добавим, что свой последний поединок ирландец провел против американца Дастина Порье в июле 2021 года и потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги.