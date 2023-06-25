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Макгрегор обратился к своим фанатам после обвинения в изнасиловании

Инцидент произошел 9 июня.
25 июня 2023 22:35
автор: Александр Поволоцкий

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании.

В СМИ сообщалось, что после четвертого матча финальной серии НБА 34-летний спортсмен напал на женщину в туалете. Якобы она сумела сбежать от Макгрегора и на следующий день обратилась к властям.

«Спасибо вам всем за поддержку. Очень ценю это. Какие дальше планы? Драться. Жду следующего боя», - приводит TMZ слова Конора.

Добавим, что свой последний поединок ирландец провел против американца Дастина Порье в июле 2021 года и потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги.

источник: TMZ.com
Макгрегор обратился к своим фанатам после обвинения в изнасиловании
Инцидент произошел 9 июня.
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