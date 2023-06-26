Минспорт приостановил аккредитацию Союза ММА России из-за смерти подростка

Министерство спорта России приостановил аккредитацию Союза ММА России на три месяца из-за гибели подростка на турнире в Амурской области, сообщается на сайте организации.

4 июня в Белогорске во время соревнований по ММА в одном из поединков 16-летний подросток получил травму, от которой впоследствии скончался. По факту гибели возбуждено уголовное дело.

По регламенту поединки несовершеннолетних спортсменов в обязательном порядке должны проходить в защите боксерских шлемов открытого типа. В какой-то момент главный судья соревнований разрешил проведение боя без защиты.

Союз ММА России впоследствии ужесточил правила допуска и проведения региональных соревнований.