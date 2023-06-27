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Малыхин: нет условий, на которые я соглашусь перейти в UFC

Малыхин хотел бы остаться в ONE.
27 июня 2023 23:54
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств, чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что не собирается покидать промоушен.

«Нет таких условий, на которых я перейду в UFC. Когда я был никому не нужен, мистер Чатри и One дали мне работу, дали мне дом, и я за деньги своих не продаю. Какую бы цену за меня ни предложили сейчас или в будущем в UFC, пока я нужен в One, пока я боец One, я останусь в этой организации», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Малыхин провел 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав в них 16 побед.

источник: Mma.metaratings.ru
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