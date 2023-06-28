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Американский боец UFC сравнил Илон Маска и Хабиба Нурмагомедова

Мама миллиардера выступила против организации боя с участием сына.
28 июня 2023 12:11
автор: Александр Поволоцкий

Боец UFC Терренс Маккинни рассказал, чем бизнесмен Илон Маск похож на российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что американский миллиардер планирует провести бой с Марком Цукербергом. Маск уже начал подготовку к поединку.

«Лучшие спортсмeны отдают все. Они работают на максимумe в октагоне, на корте, на поле, нa площадке. Они проливают кровь. Пропускaют важные семейные моменты. Занимaются много долгих дней и одинокиx ночей. Но наступает врeмя, когда лучшие из лучших дoлжны уходить, потому чтo их родители просят их об этoм. Как в случае с Хабибом и Илoном Маском», — написал Маккинни на своей странице в соцсети.

Добавим, что глава UFC Дана Уайт готов заняться организацией боя Маска с Цукербергом.

источник: «Советский спорт»
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