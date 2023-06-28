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Народное собрание Дагестана одобрило переименование села в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Вопрос был рассмотрен в ходе июньской сессии.
28 июня 2023 12:31
автор: Александр Евграфов

Народное собрание Дагестана в ходе 24-й сессии проголосовало за переименование села Кироваул Кизилюртовского района в село Манапкала, сообщается на официальном сайте парламента региона.

Переименование будет сделано в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Окончательное решение о переименовании населенного пункта принимается на федеральном уровне.

За тренерскую карьеру Нурмагомедов подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Будучи мастером спорта СССР по вольной борьбе, он также тренировал ряд чемпионов и призеров первенств России по этому виду спорта.

3 июля 2020 года Абдуманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет. Инициатива о переименовании села была выдвинута в Дагестане в августе 2020 года.

источник: «Советский спорт»
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