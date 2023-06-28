Народное собрание Дагестана одобрило переименование села в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Народное собрание Дагестана в ходе 24-й сессии проголосовало за переименование села Кироваул Кизилюртовского района в село Манапкала, сообщается на официальном сайте парламента региона.

Переименование будет сделано в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Окончательное решение о переименовании населенного пункта принимается на федеральном уровне.

За тренерскую карьеру Нурмагомедов подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Будучи мастером спорта СССР по вольной борьбе, он также тренировал ряд чемпионов и призеров первенств России по этому виду спорта.

3 июля 2020 года Абдуманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет. Инициатива о переименовании села была выдвинута в Дагестане в августе 2020 года.