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Сехудо прокомментировал будущий поединок между Маском и Цукербергом

Бывший чемпион UFC считает, что бой привлечет много внимания.
28 июня 2023 15:09
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо заявил, что с интересом ждет поединка двух миллиардеров – Илона Маска и Марка Цукерберга.

«Это хорошая возможность для смешанных единоборств и для всех. Этот бой привлек бы огромное внимания к UFC. Хорошо ли это для ММА? Сто процентов. Не понимаю, почему кто-то так ненавидит что-то подобное, ведь чем больше будет внимания к поединку, тем лучше», — сказал Сехудо на своем канале в Youtube.

Ранее сообщалось, что Маск вызвал Цукерберга на поединок в октагоне. Бой может пройти в Лас-Вегасе осенью этого года.

источник: Youtube
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