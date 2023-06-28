Сехудо прокомментировал будущий поединок между Маском и Цукербергом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо заявил, что с интересом ждет поединка двух миллиардеров – Илона Маска и Марка Цукерберга.

«Это хорошая возможность для смешанных единоборств и для всех. Этот бой привлек бы огромное внимания к UFC. Хорошо ли это для ММА? Сто процентов. Не понимаю, почему кто-то так ненавидит что-то подобное, ведь чем больше будет внимания к поединку, тем лучше», — сказал Сехудо на своем канале в Youtube.

Ранее сообщалось, что Маск вызвал Цукерберга на поединок в октагоне. Бой может пройти в Лас-Вегасе осенью этого года.