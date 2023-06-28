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Отрекшийся от России боец UFC Мокаев начал тренироваться в Махачкале

Кого-то ждут неудобные вопросы.
28 июня 2023 16:06
автор: Максим Скороходов

Уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Великобритании, объявил, что начал тренироваться в махачкалинском клубе «Динамо».

«Начал борцовский тренировочный лагерь в «Динамо». Здесь много молодых и перспективных борцов. Скоро объявят бой», - написал Мокаев в социальной сети.

Напомним, что в апреле уроженец Дагестана раскритиковал промоушен за то, что тот указал, что Мокаев родом из России и попросил оставить «просто Дагестан».

22-летний спортсмен провел десять боев в ММА и не потерпел ни одного поражения.

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