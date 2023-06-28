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Царукян рассказал, когда планирует провести следующий бой 

В середине июня российский атлет победил бразильца Жоакима Силву.
28 июня 2023 18:48
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился планами относительно его следующего поединка в октагоне.

«Я планирую вернуться в октагон в сентябре-октябре, чтобы подраться с кем-то из топ-5», — приводит слова 26-летнего спортсмена Metaratings.ru.

Напомним, что 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294.

Последний раз Царукян выходил на ринг 17 июня нынешнего года. Он одержал победу над бразильским бойцом Жоакимой Силвой техническим нокаутом. Всего за карьеру в ММА на счету Армана – 23 поединка, 20 побед и три поражения.

источник: Metaratings.ru
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