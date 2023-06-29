Стала известна дата реванша Валентины Шевченко и Алексы Грассо

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе среди женщин Валентина Шевченко проведет следующий бой на турнире UFC Fight Night 16 сентября.

Соперницей Шевченко станет действующая чемпионка лиги в наилегчайшем весе Алекса Грассо.

Впервые девушки встречались на турнира UFC 285. В том бою победу одержала Алекса Грассо. Эта победа позволила Алексе завоевать титул, которым владела Шевченко. для Валентины это поражение стало первым с 2017 года.

Грассо одержала 16 побед в смешанных единоборствах, потерпев три поражения. На счету Шевченко 23 победы и четыре поражения.