12-й номер рейтинга UFC в легком весе казахстанец Дамир Исмагулов заявил, что хотел бы подраться с Джастином Гэтжи.

«В случае победы над Доусоном я хотел бы провести бой с Джастином Гэтжи. Его считают самым опасным ударником в легком весе, он говорит, что он гангстер. Но я готов поиграть с ним, как с котенком. Он познает на себе школу бокса Казахстана. Увидит ее, однако не заметит удары. Так что бой с Гэтжи был бы легким для меня», - приводит слова Исмагулова пресс-служба UFC.

В следующем поединке Исмагулов встретится с Грантом Доусоном. Бой пройдет 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе.