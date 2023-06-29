Шон Стрикленд: верните женщин на кухню, работать должен только мужчина!

Боец UFC Шон Стрикленд высказался о роли женщин в современном обществе.

«Нам нужно снова вернуться к тому, чтобы убрать женщин из рабочей силы. Мы разрешили женщинам голосовать. Подумайте об Америке до того, как мы это сделали. Они пытались запретить алкоголь. Я даже не пью, но я не пытаюсь запретить алкоголь.

Вы позволили женщинам выйти на работу и теперь мы зарабатываем меньше денег. Нам нужно вернуться в 1956 год, когда мы размазали немцев.

Нужно вернуть женщин на кухню. Работать должен только мужчина», - приводит слова Стрикленда BJPenn.

1 июля Стрикленд проведет бой с Абусупьяном Магомедовым.