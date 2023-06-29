Экс-чемпион UFC Кормье назвал величайшего полусредневеса в истории лиги

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о том, кого он считает лучшими бойцами лиги в истории среди полусредневесов.

«В полусреднем весе было не так много чемпионов. В этом весе чемпионы правят очень долго. В итоге их было не так и много. Так что на первом месте у меня стоит Жорж Сен-Пьер, он наш Джордж Вашингтон, а затем я поставлю Мэтта Хьюза, Камару Усмана и Тайрона Вудли.

У Робби Лоулера схожее резюме с Вудли, но Вудли победил Робби в титульном бою. Вудли расправился и с Тиллом, много раз защищал титул, так что в список я включу именно его», - приводит слова Кормье MMANews.