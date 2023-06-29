Дамир Исмагулов: я собираюсь зачистить легкий дивизион, могу размазать любого

Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга легкой весовой категории Дамир Исмагулов считает, что он способен выиграть у любого соперника в своем дивизионе.

«Я никогда не выбирал себе соперников. Мне дали — я согласился. Да, очередной борец, силён в грэпплинге, но я не принижаю свои навыки в борьбе. Я уверен в себе, и я знаю, что могу размазать любого в этом дивизионе. Я собираюсь зачистить весь лёгкий дивизион и считаю, что я по-прежнему опасен. Хочу размазать всех в топ-5», - приводит слова Исмагулова «Чемпионат».

Напомним, чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

Исмагулов в последнем поединке проиграл единогласным решением судей Арману Царукяну. Это было второе поражение Дамира в карьере при 24 победах.