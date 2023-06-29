ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Дамир Исмагулов: я собираюсь зачистить легкий дивизион, могу размазать любого

Спортсмен намеревается дойти до титула UFC.
29 июня 2023 13:49
автор: Александр Кожевников

Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга легкой весовой категории Дамир Исмагулов считает, что он способен выиграть у любого соперника в своем дивизионе.

«Я никогда не выбирал себе соперников. Мне дали — я согласился. Да, очередной борец, силён в грэпплинге, но я не принижаю свои навыки в борьбе. Я уверен в себе, и я знаю, что могу размазать любого в этом дивизионе. Я собираюсь зачистить весь лёгкий дивизион и считаю, что я по-прежнему опасен. Хочу размазать всех в топ-5», - приводит слова Исмагулова «Чемпионат».

Напомним, чемпионом UFC в легком весе является россиянин Ислам Махачев.

Исмагулов в последнем поединке проиграл единогласным решением судей Арману Царукяну. Это было второе поражение Дамира в карьере при 24 победах.

источник: Чемпионат.com
Экс-чемпион UFC Кормье назвал величайшего полусредневеса в истории лиги
У Кормье спросили. кого бы он поставил на «Гору Рашмор от UFC».
29.06.2023 11:11
ММА
автор: Александр Кожевников
Шон Стрикленд: верните женщин на кухню, работать должен только мужчина!
Боец наговорил много лишнего на пресс-конференции.
29.06.2023 10:47
ММА
автор: Александр Кожевников
Дамир Исмагулов заявил, что хотел бы подраться с Джастином Гэтжи
Исмагулов в эти выходные встретится с Доусоном.
29.06.2023 09:59
ММА
автор: Александр Кожевников
Стала известна дата реванша Валентины Шевченко и Алексы Грассо
Валентина попробует вернуть себе титул.
29.06.2023 09:51
ММА
автор: Александр Кожевников
UFC анонсировал бой Шавката Рахмонова и Келвина Гастелума
Казахстанец наконец-то получил статусного соперника.
29.06.2023 09:42
ММА
автор: Артур Гичунцев
Царукян рассказал, когда планирует провести следующий бой 
В середине июня российский атлет победил бразильца Жоакима Силву.
28.06.2023 18:48
ММА
автор: Глеб Шевяков
Отрекшийся от России боец UFC Мокаев начал тренироваться в Махачкале
Отрекшийся от России боец UFC Мокаев начал тренироваться в Махачкале
Кого-то ждут неудобные вопросы.
28.06.2023 16:06
ММА
автор: Максим Скороходов
Сехудо прокомментировал будущий поединок между Маском и Цукербергом
Бывший чемпион UFC считает, что бой привлечет много внимания.
28.06.2023 15:09
ММА
автор: Александр Евграфов
Народное собрание Дагестана одобрило переименование села в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Народное собрание Дагестана одобрило переименование села в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Вопрос был рассмотрен в ходе июньской сессии.
28.06.2023 12:31
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.