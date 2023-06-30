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Чемпион UFC назвал лучших оппонентов для Никиты Крылова и Магомеда Анкалаева

Джамал Хилл высказался о ситуации в полутяжелом весе.
30 июня 2023 17:54
автор: Александр Кожевников

Американский боец, чемпион мира UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл высказался о лучших соперниках для топовых бойцов своего дивизиона.

«На самой вершине сейчас я и Иржи Прохахзка. Это будет отличный бой! У Алекса Перейры уже есть бой с Яном Блаховичем. Это тоже великолепный поединок. Думаю, Анкалаеву может достаться Джонни Уокер. Кроме этого в бои возвращается Ракич, дайте ему бой с Никитой Крыловым.

Говорят, что наш дивизион слаб. Но кто может сказать, что это плохие бои?», - приводит слова Хилла Middle Easy.

источник: «Советский спорт»
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