Чемпион UFC назвал лучших оппонентов для Никиты Крылова и Магомеда Анкалаева

Американский боец, чемпион мира UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл высказался о лучших соперниках для топовых бойцов своего дивизиона.

«На самой вершине сейчас я и Иржи Прохахзка. Это будет отличный бой! У Алекса Перейры уже есть бой с Яном Блаховичем. Это тоже великолепный поединок. Думаю, Анкалаеву может достаться Джонни Уокер. Кроме этого в бои возвращается Ракич, дайте ему бой с Никитой Крыловым.

Говорят, что наш дивизион слаб. Но кто может сказать, что это плохие бои?», - приводит слова Хилла Middle Easy.