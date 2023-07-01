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Хабиб хотел объявить о возвращении в ММА после боя Макгрегора и Порье

Хавьер Мендес рассказал, что вынудило россиянина отказаться от этой идеи.
01 июля 2023 09:48
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал своему окружению, что может возобновить карьеру. Об этом рассказал тренер россиянина Хавьер Мендес.

По словам специалиста, Нурмагомедов мог объявить о возвращении в спорт на турнире UFC, в ходе которого состоялся бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Он сказал, что, возможно, вернется, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. В итоге Хабиба ничего не зацепило. В UFC еще пытались его вернуть, но уже было бесполезно. Ему это было неинтересно», – приводит слова Мендеса FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.

Нурмагомедов официально завершил карьеру в марте 2021 года. На его счету 29 боев и 29 побед. Помимо чемпионского титула, он также занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.

источник: «Советский спорт»
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