Хабиб хотел объявить о возвращении в ММА после боя Макгрегора и Порье

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал своему окружению, что может возобновить карьеру. Об этом рассказал тренер россиянина Хавьер Мендес.

По словам специалиста, Нурмагомедов мог объявить о возвращении в спорт на турнире UFC, в ходе которого состоялся бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Он сказал, что, возможно, вернется, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. В итоге Хабиба ничего не зацепило. В UFC еще пытались его вернуть, но уже было бесполезно. Ему это было неинтересно», – приводит слова Мендеса FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.

Нурмагомедов официально завершил карьеру в марте 2021 года. На его счету 29 боев и 29 побед. Помимо чемпионского титула, он также занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса.