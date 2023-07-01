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Тренер Волкова рассказал, когда Александр проведет следующий бой

Накануне спортсмен провел боксерский спарринг в зале Лас-Вегаса.
01 июля 2023 16:41
автор: Александр Поволоцкий

Тренер российского бойца UFC Александра Волкова высказался относительно о следующем бое своего подопечного.

Отметим, что последний поединок 34-летний спортсмен провел в марте. Волков нокаутировал в первом раунде Александра Романова из Молдавии.

«В начале осени Александр Волков проведет свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу, пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идет. Соперник известен, работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», — приводит «Метарейтинг» слова Тараса Кияшко.

Добавим, что Александр Волков провел в смешанных единоборств 46 боев, в которых одержал 36 побед.

источник: «Метарейтинг»
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