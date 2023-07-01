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Петр Ян предположил, когда состоится его следующий поединок 

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе не выступал в октагоне с марта текущего года. 
01 июля 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных боевых искусств Петр Ян сообщил, когда планирует провести следующий бой в рамках UFC.

«Сейчас все нормально со здоровьем. Думаю, что в конце года проведу бой. Пока нет понимания, с кем. Переговоров тоже нет», — приводит слова 30-летнего атлета Sport24.ru.

Напомним, что последний раз Ян выходил на ринг в марте 2023 года. В поединке он потерпел поражение от грузинского бойца Мераба Двалишвили. Всего за карьеру в ММА он принял участие в 21 бою, в 16 из которых выходил победителем.

источник: Sport24.ru
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